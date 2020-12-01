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01.12.2020  18:19   

За январь-ноябрь в бюджет города поступило 12,9 миллиарда гривен (Горсовет)

Об этом сообщили в Департаменте бюджета и финансов.


//city.kharkov.ua
В январе-ноябре 2020 года в бюджет города Харькова поступило 12 861,9 млн грн.
 
Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из этой суммы собственные доходы составили 10 810,7 млн грн (84,1%), трансферты из государственного бюджета Украины - 2051,2 млн грн (15,9%).
 
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объем собственных доходов увеличился на 587,4 млн грн, или на 5,7%.
 
Из наиболее весомых источников, формирующих бюджет города Харькова, следует отметить рост поступлений:
- налога на доходы физических лиц (5641,4 млн грн) - на 4,3%;
 
- единого налога (2233,7 млн грн), платы за землю (1398,6 млн грн) и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (265,5 млн грн), - в 1,1 раза;
 
- акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (585,5 млн грн), - в 1,2 раза.
 
Расходы бюджета города Харькова за 11 месяцев 2020 года составили 13 071,8 млн грн, из них:
 
- на финансирование социально-культурной сферы - 5547 млн грн (42,4% от общего объема расходной части);
 
- на содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 4599,7 млн грн (35,2%);
 
- обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского транспорта - 573,2 млн грн (4,4%).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бюджет, поступление, харьков
 
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