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01.12.2020  14:18   

Рада перенесла применение РРО для ФОП на 2022 год и отменила кэшбек (Экономическая правда)

Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.


epravda.com.ua
Рада рассмотрела по процедуре ad-hoc и поддержала доработанный Налоговым комитетом законопроект 4439-д об отсрочке обязательных кассовых аппаратов (РРО или прро) для ФЛП.
 
"За" проголосовало 320 депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 3.
 
В парламенте договорились поддержать законопроект всеми фракциями.
 
Во время выступления заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк отметил:
 
"Больше чем 3 недели мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием Верховной Рады в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь - большинство бизнес их не работает. И это наш долг сегодня проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию ".
 
В частности, законопроектом вводятся:
 
  • перенос фискализации ФЛП 2-4 групп до 1 января 2022;
  • отмена кэшбека;
  • уменьшение списка рисковых видов деятельности;
  • привязка всех лимитов к ставке минимальной заработной платы, в том числе лимита фискализации.
"Это был компромисс. Мы отменяем большое количество штрафов, наиболее смущали предпринимателей и, напоминаю: мораторий на проверки до конца карантина никто отменять не будет. Я понимаю, что этот текст может не нравиться. Мне он тоже не нравится, но это компромиссом", - подчеркнул Железняк.
 
Компромиссность законопроекту подчеркнули во всех фракциях.
 
Напомним:
 
Ранее Верховная Рада не приняла законопроект Даниила Гетманцева №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
 
С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.
 
Предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II-IV групп.
Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  рада, кассовые аппараты, флп, голосование
 
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