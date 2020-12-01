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01.12.2020  11:22   

С 1 декабря повысился прожиточный минимум: на что это повлияет? (ligazakon.net)

Согласно Госбюджета-2020 с 1 декабря прожиточный минимум в расчете на месяц составит 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:


С 1 декабря повысился прожиточный минимум: на что это повлияет? (ligazakon.net)
  • детей в возрасте до 6 лет - 1921 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 гривен;
  • трудоспособные лица - 2270 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность 1769 гривен.
 
Вместе с прожиточным минимумом с декабря возрастут:
 
  • сумма оплаты труда, которую индексируют - оплата труда индексируется в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, который составит 2270 грн;
  • минимальный размер пенсии по возрасту - пенсионные выплаты для лиц, получающих пенсию в минимальном размере, увеличатся до 1769 грн;
  • максимальный размер пособия по безработице не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц и составит с 1 декабря 9080 грн.
  • минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет составит 960,50 грн., а для детей от 6 до 18 лет - 1197,50 грн. (50% прожиточного минимума). Минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть для детей в возрасте до 6 лет - 1921 грн., А от 6 до 18 лет - 2395 грн .;
  • плата за выдачу лицензии. За выдачу лицензии взимается разовая плата в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Поэтому с 1 декабря она составит 2270 грн.
Источник:   biz.ligazakon.net
 Тэги:  прожиточный минимум, бюджет, экономика
 
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