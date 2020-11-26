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26.11.2020  19:19   

Новости налоговиков - теперь онлайн (ХОГА)

Харьковская государственная налоговая инспекция Харьковского управления Главного управления ДФС в Харьковской области отныне в ваших социальных сетях.


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Налоговая служба области сообщает, что актуальную налоговую информацию можно получить на официальных страницах в социальных сетях:
 
 
 
 
 
Для получения информационно-справочных услуг в режиме оn - line обращайтесь по телефону 0800501007.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  налоговая, онлайн, харьков
 
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