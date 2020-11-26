26.11.2020 16:17
Более 1 миллиона украинцев смогут получить "карантинную помощь" от государства (РЕДПОСТ)
Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале diia.gov.ua и в приложения Дія.
diia.gov.ua
Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей официальной странице
в Фейсбук.
Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере 8 тыс. грн. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн.
Минцифра продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине. Сервис можно будет получить за 5 минут в приложения Дія или на портале
. В условиях пандемии поддержка от государства особое актуальна для малого и среднего бизнеса.
Помощь получат работники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:
✔️47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
✔️55 - Временное размещения
✔️56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками
✔️59.14 - демонстрация кинофильмов
✔️90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
✔️93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха
Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.
Финансовая помощь будет предоставляться однократно ФЛП и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина.
Программа поддержки по инициативе Президента Украины принята в среду, 25 ноября, правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду.