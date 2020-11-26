Главная Новости Экономика и промышленность Более 1 миллиона украинцев смогут получить "карантинную помощь" от государства (РЕДПОСТ)
26.11.2020  16:17   

Более 1 миллиона украинцев смогут получить "карантинную помощь" от государства (РЕДПОСТ)

Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале diia.gov.ua и в приложения Дія.


diia.gov.ua
Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей официальной странице в Фейсбук.
 
Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере 8 тыс. грн. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн.
 
Минцифра продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине. Сервис можно будет получить за 5 минут в приложения Дія или на портале. В условиях пандемии поддержка от государства особое актуальна для малого и среднего бизнеса.
 
Помощь получат работники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:
 
✔️47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
✔️55 - Временное размещения
✔️56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками
✔️59.14 - демонстрация кинофильмов
✔️90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
✔️93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха
 
Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.
 
Финансовая помощь будет предоставляться однократно ФЛП и наемным работникам, которые  приостановили работу на время карантина.
 
Программа поддержки по инициативе Президента Украины принята в среду, 25 ноября, правительством и направлена ​​на рассмотрение в Верховную Раду.
Тэги:  флп, помощь, федоров, кабмин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.09 Власть Регистрация новых физлиц-предпринимателей поставлена на паузу - портал «Дія» не справляется 01.07 Власть Харьковским предпринимателям уже насчитали около 50 миллионов помощи на период карантина 21.01 Экономика и промышленность Количество желающих открыть свой бизнес выросло на четверть
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 