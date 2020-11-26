26.11.2020 16:17

Более 1 миллиона украинцев смогут получить "карантинную помощь" от государства (РЕДПОСТ)

Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале diia.gov.ua и в приложения Дія.



diia.gov.ua

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей официальной странице в Фейсбук.

Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере 8 тыс. грн. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн.

Минцифра продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине. Сервис можно будет получить за 5 минут в приложения Дія или на портале . В условиях пандемии поддержка от государства особое актуальна для малого и среднего бизнеса.

Помощь получат работники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:

✔️47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

✔️55 - Временное размещения

✔️56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

✔️59.14 - демонстрация кинофильмов

✔️90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

✔️93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха

Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.

Финансовая помощь будет предоставляться однократно ФЛП и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина.

Программа поддержки по инициативе Президента Украины принята в среду, 25 ноября, правительством и направлена ​​на рассмотрение в Верховную Раду.