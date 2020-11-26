26.11.2020 15:42

ФОТО: Первую вертикальную банкноту выпустил Нацбанк Украины (РЕДПОСТ)

Национальный банк Украины 26 ноября 2020 выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.



bank.gov.ua

"Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины" - это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.

Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Размеры сувенирной банкноты 80 × 170 мм, тираж - 50 000 штук (в частности 40000 в сувенирной упаковке). Приобрести сувенирную банкноту "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины", которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.

Справка

Леонид Каденюк 1997 совершил полет на американском космическом шаттле "Колумбия" (миссия STS-87) в составе международного экипажа. Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинского-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.