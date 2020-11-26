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26.11.2020  15:42   

ФОТО: Первую вертикальную банкноту выпустил Нацбанк Украины (РЕДПОСТ)

Национальный банк Украины 26 ноября 2020 выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.


bank.gov.ua
"Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины" - это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.
 
Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
 
Размеры сувенирной банкноты 80 × 170 мм, тираж - 50 000 штук (в частности 40000 в сувенирной упаковке). Приобрести сувенирную банкноту "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины", которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.
 
 
Справка
 
Леонид Каденюк 1997 совершил полет на американском космическом шаттле "Колумбия" (миссия STS-87) в составе международного экипажа. Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинского-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.
Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, нацбанк, вертикальная купюра
 
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