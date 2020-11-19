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19.11.2020  14:37   

Поддержка предпринимателей: в Харькове создают новые сервисы (Горсовет)

Почти два миллиона гривен предусмотрено на программу поддержки бизнеса в городском бюджете.


//city.kharkov.ua
1,9 млн грн заложено в городском бюджете на выполнение мероприятий Программы поддержки развития предпринимательства в Харькове на 2020 год.
 
Об этом сообщается в информации «Об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за 9 месяцев 2020 года».
 
В документе отмечается, что в этом году продолжалась работа по совершенствованию сайта «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова».
 
В частности, был создан отдельный информационный раздел для бизнеса на время карантина, который содержит актуальную официальную информацию о действующих ограничениях в целях противодействия распространению COVID-19, перечень мер государственной поддержки, ответы на вопросы от бизнеса.
 
Напомним, также на сайте запустили бесплатный сервис для предпринимателей «To be», где можно получать онлайн-консультации.
 
Также проводится работа по созданию электронного сервиса «Менторская помощь», который позволит получать бесплатную помощь начинающим предпринимателям. 
 
Всего за отчетный период было зафиксировано 62,7 тыс. посетителей сайта, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Кроме того, за отчетный период в Центр предоставления административных услуг и его территориальных подразделений поступило 54,3 тыс. обращений от субъектов предпринимательской деятельности.
 
Специалисты центра приняли 47,3 тыс. обращений по вопросам регистрации бизнеса, из них 39,6 тыс. - от физических лиц-предпринимателей, 5,5 тыс. - от юридических лиц.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  поддержка предпринимателей, новые сервисы, харьков, городской бюджет
 
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