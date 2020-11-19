19.11.2020 14:37

Поддержка предпринимателей: в Харькове создают новые сервисы (Горсовет)

Почти два миллиона гривен предусмотрено на программу поддержки бизнеса в городском бюджете.



//city.kharkov.ua

1,9 млн грн заложено в городском бюджете на выполнение мероприятий Программы поддержки развития предпринимательства в Харькове на 2020 год.

Об этом сообщается в информации «Об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за 9 месяцев 2020 года».

В документе отмечается, что в этом году продолжалась работа по совершенствованию сайта «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова».

В частности, был создан отдельный информационный раздел для бизнеса на время карантина, который содержит актуальную официальную информацию о действующих ограничениях в целях противодействия распространению COVID-19, перечень мер государственной поддержки, ответы на вопросы от бизнеса.

Напомним, также на сайте запустили бесплатный сервис для предпринимателей «To be», где можно получать онлайн-консультации.

Также проводится работа по созданию электронного сервиса «Менторская помощь», который позволит получать бесплатную помощь начинающим предпринимателям.

Всего за отчетный период было зафиксировано 62,7 тыс. посетителей сайта, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за отчетный период в Центр предоставления административных услуг и его территориальных подразделений поступило 54,3 тыс. обращений от субъектов предпринимательской деятельности.

Специалисты центра приняли 47,3 тыс. обращений по вопросам регистрации бизнеса, из них 39,6 тыс. - от физических лиц-предпринимателей, 5,5 тыс. - от юридических лиц.