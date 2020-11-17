17.11.2020 15:23

Продолжается регистрация на всеукраинский форум по энергонезависимости (ХГС)

Всеукраинский онлайн-форум «Энергонезависимые регионы Украины: как заменить газ, найти инвестиции и стимулировать бизнес» состоится 24 ноября в онлайн-формате.



// city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, ключевые инструменты для получения энергонезависимости и устойчивого развития Украины - повышение энергоэффективности и развитие «зеленой» энергетики. Выбранный курс соответствует мировым тенденциям, а также целям Парижского климатического соглашения, директив ЕС и новой программы ЕС «European Green Deal», к реализации которой планирует присоединиться Украина. Потенциал «зеленого» финансирования в Украине, по оценкам Международной финансовой корпорации «IFC», может достичь 70 млрд евро до 2030 года. Только за последние пять лет в украинский рынок энергоэффективности и «зеленых» проектов было привлечено 6,7 млрд евро инвестиций.

Ключевые темы для обсуждения:



- приоритеты государственной политики в сфере энергоэффективности и «чистой» энергетики;

- новые законодательные инициативы, участие в «EU Green Deal», международное партнерство;

- биоэнергетика как надежный путь замещения газа и решения энергетических и экологических вопросов громад;

- энергоэффективность как составляющая обеспечения энергонезависимости регионов;

- особенности реализации и финансирования «зеленых» проектов;

- экспресс-обзор успешных «зеленых» проектов в регионах.



С программой форума можно ознакомиться на сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. В рамках мероприятия планируется брифинг. Подробную информацию представители СМИ могут узнать по тел.: +38 096-906-85-95, 044 590-59-65. E-mail: [email protected] (Управление коммуникации Госэнергоэффективности).



Участие в форуме - бесплатное. Регистрация участников и СМИ обязательна и открыта до 18 ноября по ссылке.



Организаторы - Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины под эгидой Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.