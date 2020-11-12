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12.11.2020  13:44   

На Харьковщине стало больше предпринимателей (ГНС)

В регионе сохраняется тенденция увеличения бизнес-сообщества.


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Об этом сообщил руководитель налоговой службы региона Артем Ефремов.

Он отметил, что по состоянию на 1 ноября 2020 году количество основных налогоплательщиков составляет 251 883 (+ 2,38% больше прошлогоднего показателя), из них 92 657 - юридические лица и 159 226 - физические лица.

С начала года выявили желание начать собственное дело 18469 субъектов хозяйствования: 15565 - ФЛП и 2904 - юридические лица.

Среди общего количества субъектов хозяйствования - 17253 зарегистрировано плательщиками налога на добавленную стоимость.
 

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  гнс, налогоплательщики, харьков
 
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