В Харькове выросла выплата налога на экологию (ГНС)

За январь- октябрь 2020 года плательщики экологического налога Харьковщины перечислили в бюджеты всех уровней 179 600 000 гривен.
В Главном управлении ГНС в Харьковской области сообщили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 21,6 млн грн, или на 13,7%.
Доведеное задание выполнено на 108,6% (дополнительно перечислено 14,2 млн гривен).
В Государственный бюджет, в частности, направлено 107 400 000 грн, в местные бюджеты - 72 200 000 гривен.
Также в налоговой службе области напомнили, что 19 ноября 2020 - последний день уплаты экологического налога за третий квартал 2020 года.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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