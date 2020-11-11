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11.11.2020  10:32   

В Харькове выросла выплата налога на экологию (ГНС)

За январь- октябрь 2020 года плательщики экологического налога Харьковщины перечислили в бюджеты всех уровней 179 600 000 гривен.


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В Главном управлении ГНС в Харьковской области сообщили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 21,6 млн грн, или на 13,7%.

Доведеное задание выполнено на 108,6% (дополнительно перечислено 14,2 млн гривен).

В Государственный бюджет, в частности, направлено 107 400 000 грн, в местные бюджеты - 72 200 000 гривен.

Также в налоговой службе области напомнили, что 19 ноября 2020 - последний день уплаты экологического налога за третий квартал 2020 года.

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  налог, гнс, харьков
 
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