Таможенники подсчитали сумму выявленных нарушений (Слобожанская таможня)

Сумма исков с начала года достигнула 30 миллионов гривен.
В течение января-октября текущегог года сотрудниками Слобожанской таможни Гостаможслужбы принято 925 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму более 30 млн гривен. В частности, в октябре – 54 дела на сумму 178 тыс гривен.
С начала года рассмотрено 322 дела и применено административное взыскание в виде штрафов на сумму 12,2 млн грн, взыскано штрафов – 3,8 млн грн. В октябре рассмотрено 32 дела, применено административное взыскание на 2,2 млн грн и взыскано штрафов на сумму 439 тысяч гривен.
Кроме того, на рассмотрение в суд передано 904 дела о нарушении таможенных правил на сумму 36,7 млн гривен. В октябре – 22 дела на сумму 805 тысяч гривен.
По результатам рассмотрения дел судом с начала года принято решение о конфискации непосредственных предметов нарушения таможенных правил на сумму 4,7 млн грн, наложено штрафов – 14,7 млн гривен. В октябре принято решение о конфискации на сумму 1,2 млн грн, наложено штрафов на сумму 5,3 млн гривен.
Противодействие контрабанде и нарушениям таможенных правил продолжается.
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