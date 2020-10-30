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30.10.2020  15:57   

Харьковчане вышли в обще украинские лидеры по семечкам

В регионе собрали 1 млн 265 тыс. тонн подсолнечника с 97% площадей.


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В Харьковской области с 97% засеянных площадей собран урожай в 1 млн 265 тыс. тонн – больше, чем в других областях Украины. Средняя урожайность в регионе составляет 22,2 ц / га, – сообщает Latifundist.com.

Сбор урожая на Харьковщине продолжается. В Украине подсолнечник полностью собрали в трех областях – Закарпатской, Полтавской и Херсонской.

Ранее сообщалось, что бизнесмен подозревается в самовольном занятии 75 га земли под выращивание подсолнечника.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  подсолнечник, семечки, харьков, урожай
 
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