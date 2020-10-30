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30.10.2020  13:30   

Местные бюджеты пополнили почти пять миллионов туристического сбора (ГНС)

В течение девяти месяцев 2020 года плательщики региона уплатили 4,9 миллиона гривен туристического сбора.


//kh.tax.gov.ua

В Главном управлении ГНС в Харьковской области сообщили, что доведенное задание выполнено на 170,7%, дополнительно обеспечено получение двух миллионов гривен.

В налоговой службе отметили, что ставки туристического сбора устанавливаются решениями местных советов и в полном объеме поступает в местные бюджеты. Итак, путешествуя Украины, мы не только узнаем нашу страну, а и развиваем наши города и села.

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  туристический сбор, гнс, налоги, харьков, бюджет
 
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