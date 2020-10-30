Местные бюджеты пополнили почти пять миллионов туристического сбора (ГНС)

В течение девяти месяцев 2020 года плательщики региона уплатили 4,9 миллиона гривен туристического сбора.
В Главном управлении ГНС в Харьковской области сообщили, что доведенное задание выполнено на 170,7%, дополнительно обеспечено получение двух миллионов гривен.
В налоговой службе отметили, что ставки туристического сбора устанавливаются решениями местных советов и в полном объеме поступает в местные бюджеты. Итак, путешествуя Украины, мы не только узнаем нашу страну, а и развиваем наши города и села.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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