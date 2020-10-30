30.10.2020 13:30

Местные бюджеты пополнили почти пять миллионов туристического сбора (ГНС)

В течение девяти месяцев 2020 года плательщики региона уплатили 4,9 миллиона гривен туристического сбора.



//kh.tax.gov.ua

В Главном управлении ГНС в Харьковской области сообщили, что доведенное задание выполнено на 170,7%, дополнительно обеспечено получение двух миллионов гривен.



В налоговой службе отметили, что ставки туристического сбора устанавливаются решениями местных советов и в полном объеме поступает в местные бюджеты. Итак, путешествуя Украины, мы не только узнаем нашу страну, а и развиваем наши города и села.