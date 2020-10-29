Суд отказался удовлетворить иск ХТЗ о списании долга (finbalance)

Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск ХТЗ об обязательстве Минфина списать задолженность ХТЗ перед государством по кредитным соглашениям.
Харьковский окружной админсуд 08.10.2020 г. отказался удовлетворить иск ЧАО «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) в Министерство финансов Украины (по делу №520/8279/2020) об обязательстве Минфина списать задолженность ХТЗ перед государством по кредитным соглашениям №11/16-169 от 05.02.1998 и №11/17-182 от 30.11.1998, которые были заключены под госгарантии. Об этом сообщается на портале Finbalance.
«Кроме того, суд отменил постановление от 03.07.2020 г., которым было приостановлено взыскание на основании исполнительного письма №820/5225/15, выданного 14.12.2015 г., о взыскании в пользу Офиса крупных плательщиков налогов ГНС задолженности в размере 401 млн грн», - говорится в сообщении.
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