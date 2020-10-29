29.10.2020 14:27

Суд отказался удовлетворить иск ХТЗ о списании долга (finbalance)

Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск ХТЗ об обязательстве Минфина списать задолженность ХТЗ перед государством по кредитным соглашениям.



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Харьковский окружной админсуд 08.10.2020 г. отказался удовлетворить иск ЧАО «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) в Министерство финансов Украины (по делу №520/8279/2020) об обязательстве Минфина списать задолженность ХТЗ перед государством по кредитным соглашениям №11/16-169 от 05.02.1998 и №11/17-182 от 30.11.1998, которые были заключены под госгарантии. Об этом сообщается на портале Finbalance.

«Кроме того, суд отменил постановление от 03.07.2020 г., которым было приостановлено взыскание на основании исполнительного письма №820/5225/15, выданного 14.12.2015 г., о взыскании в пользу Офиса крупных плательщиков налогов ГНС задолженности в размере 401 млн грн», - говорится в сообщении.