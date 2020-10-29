29.10.2020 11:21

Почасовая и средняя зарплата харьковчан снизилась а задолженность по выплатам возросла (Статистика)

Однако общего снижения зарплат не будет достаточно для возобновленя субсидий.



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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 составила 9877 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

По сравнению с июлем 2020 размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 2,9%, а за последние 12 месяцев (относительно августа 2019) увеличился -

на 9,0%.

Самая низкая зарплата в почасовом выражении традиционно у воспитателей и преподавателй. Следом за ними, с разницей в несколько гривен, идут медики, получающие в среднем 64 грн. за час работы в условиях пандемии.

Для сравнения работники на карьерах и в добывающей промшленности получают более 120 грн/час. Волонтеры на опросе Президента Украины получали до 200 грн/час

.

В то же время, в Харьковской области по состоянию на 1 октября задолженность по выплате заработной платы составила 575 100 000 грн, сообщили в Госслужбе статистики .

В сентябре по сравнению с августом задолженность выросла на 5,3%, с начала года - на 56,8%.

Основная задолженность перед теми же учителями и работниками промшленнх предприятий.