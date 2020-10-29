Почасовая и средняя зарплата харьковчан снизилась а задолженность по выплатам возросла (Статистика)

Однако общего снижения зарплат не будет достаточно для возобновленя субсидий.
В сентябре по сравнению с августом задолженность выросла на 5,3%, с начала года - на 56,8%.
Основная задолженность перед теми же учителями и работниками промшленнх предприятий.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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