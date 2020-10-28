Харьков увеличил экспорт товаров (Слобожанская таможня)

В сентябре общий товарооборот в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы увеличился на 13%.
В Слобожанской таможне Гостаможслужбы проинформировали о положительной динамики внешнеэкономической деятельности в сентябре текущего года. Так, общий товарооборот вырос на 13% по сравнению с августом и на 4% по отношению к июлю и составил более $362 млн, превысив максимальную отметку в $352 млн, которая была зафиксирована в марте этого года.
Экспорт в сентябре составляет около $167 млн, что на 21% больше, чем в августе и на 3% больше, чем в июле. Импорт составляет более $195 млн, что на 7% больше, чем в августе и на 5% больше, чем в июле.
Среди товаров, экспортируемых из Украины в сентябре 2020 года через Слобожанскую таможню, наибольший удельный вес имеют: летательные аппараты - 14%, промышленное оборудование - 12%, табак - 9% , пластмассы, полимерные материалы - 8%, электрические машины и оборудование - 4%.
Среди импортируемых товаров - в лидерах промышленное оборудование - 11%, табак - 10%, пластмассы, полимерные материалы - 9%, электрические машины и оборудование - 7%, средства наземного транспорта - 5%.
Общий товарооборот в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы за 9 месяцев 2020 года составил $2 894 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 25%.
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