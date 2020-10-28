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28.10.2020  09:47   

Игнорируя обещания правительства на ликвидацию пенсий харьковские предприниматели увеличили отчисления в пенсионный фонд (SQ)

За январь-сентябрь крупные плательщики Харьковской области уплатили 5 014 млн. грн. единого социального взноса.


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Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС. В частности, в сентябре текущего года от крупного бизнеса поступило 565 млн. грн. единого социального взноса, что на 3,1 млн грн. превышает уплату аналогичного периода прошлого года и на 4,8 млн грн - поступления августа этого года.

Как отметила начальник управления Галина Феденко, план был выполнен на 107%. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 327 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления ЕСВ возросли на 143 млн. грн. (на 2,9%).

Крупнейшие плтельщики ЕСВ в регионе:

  • "Южная железная дорога";
  • АК "Харьковоблэнерго";
  • КП "Харьковводоканал";
  • КП "Харьковские тепловые сети";
  • ОАО "Трест Жилстрой-1";
  • АО "Турбоатом";
  • ОО "Плариум Юкрейн";
  • ГП "Завод "Электротяжмаш";
  • ЧАО "Филип Моррис Укрина".
Источник:   SQ
 Тэги:  пенсия, налог, харьков, зарплата, есв
 
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