Игнорируя обещания правительства на ликвидацию пенсий харьковские предприниматели увеличили отчисления в пенсионный фонд (SQ)

За январь-сентябрь крупные плательщики Харьковской области уплатили 5 014 млн. грн. единого социального взноса.
Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС. В частности, в сентябре текущего года от крупного бизнеса поступило 565 млн. грн. единого социального взноса, что на 3,1 млн грн. превышает уплату аналогичного периода прошлого года и на 4,8 млн грн - поступления августа этого года.
Как отметила начальник управления Галина Феденко, план был выполнен на 107%. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 327 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления ЕСВ возросли на 143 млн. грн. (на 2,9%).
Крупнейшие плтельщики ЕСВ в регионе:
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