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26.10.2020  13:02   

В Слобожанской таможне рассказали, как работали во время карантина

Миллионы тонн грузов, тысячи транспортных средств и более полутора миллионов граждан пропущено через таможенную границу с начала года.


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В течение девяти месяцев через таможенную границу в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы пропущено 17,8 млн тонн грузов. В частности, в сентябре - 2,3 млн тонн грузов.

Транспортных средств - 776 тысяч, в сентябре - 86 тысяч.

Кроме того, осуществлен пропуск 1,5 миллиона граждан. В сентябре через таможенную границу пропущено 194 тысячи граждан, сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Тэги:  таможня, харьков
 
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