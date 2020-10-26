В Слобожанской таможне рассказали, как работали во время карантина

Миллионы тонн грузов, тысячи транспортных средств и более полутора миллионов граждан пропущено через таможенную границу с начала года.
В течение девяти месяцев через таможенную границу в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы пропущено 17,8 млн тонн грузов. В частности, в сентябре - 2,3 млн тонн грузов.
Транспортных средств - 776 тысяч, в сентябре - 86 тысяч.
Кроме того, осуществлен пропуск 1,5 миллиона граждан. В сентябре через таможенную границу пропущено 194 тысячи граждан, сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.
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