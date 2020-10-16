16.10.2020 20:21

Выбор видеокарты: несколько важных особенностей

Любителям компьютерных игр раз в несколько лет нужно проводить апгрейд своего ПК, так как игры становятся все реалистичнее, а старое «железо» отказывается работать на максимальных настройках.



allo.ua

Важнейший элемент для графики игры – видео карта

Встроенный видеочип не подходит для любителей игры: он позволяет запускать лишь старые стрелялки, поэтому в большинстве случаев покупается новый видеоадаптер.



Ценовой сегмент

Качественная деталь к компьютеру не может стоить дёшево, поэтому оборудование выпускается в нескольких ценовых сегментах:

до 100 евро – дешёвые модели, подходящие для запуска большинства игр на минимальных настройках;

100-400 евро – подходят для средних настроек детализации;

400-500 евро и более – подходят для современных игр с максимальными настройками графики.

Стоит отметить, что уже через год-полтора самая дешёвая модель уже не будет выполнять своих обязанностей, так как требования к играм становятся жестче с каждым годом. Более дорогой вариант сможет работать на протяжении 2-3-х лет: любимые стрелялки, стратегии и симуляторы ещё будут работать на средних настройках.



Система охлаждения

Недорогие видеокарты часто не имеют активного охлаждения или используют один вентилятор. При пиковых нагрузках они невероятно шумят. В более дорогих устройствах используется сразу 2-3 вентилятора увеличенного диаметра для снижения шума. Они запускаются только при нагрузках (просмотр фильма или работа с офисом подразумевает абсолютную тишину).

Самые дорогие устройства оснащены мощными кулерами и жидкостным охлаждением. Но такие модели стоят заметно дороже. Зато с их помощью можно установить максимальное разрешение.



Питание и размеры

Видеокарта – наиболее энергоемкий компонент. Для стабильной работы потребуется мощный блок питания, который по нынешним меркам должен составлять не менее 600 Вт.

Все современные модели видеоадаптеров имеют достаточно крупные габариты (от 240 мм), поэтому важно побеспокоиться о таком системном блоке, в котором поместится видеокарта и другие компоненты (шлейфы, жёсткие диски, радиаторы охлаждения).

Производители NVIDIA и AMD предлагают своим пользователям объединять сразу несколько карт в одну систему для увеличения производительности (технологии SLI и CrossFire). Это избавляет от необходимости покупки новой видеокарты, но приводит к ряду неудобств (шум, тепло, отсутствие места, удвоенное энергопотребление). Кроме того, одна видеокарта с улучшенными параметрами производительности будет стоить дешевле двух.