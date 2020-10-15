15.10.2020 14:05

В Харькове проходит инновационный форум

Инновационный форум, посвященный Стратегии развития города до 2030 года, проходит 15-16 октября в Харькове.



://city.kharkov.ua

В рамках мероприятия запланированы дискуссии, воркшопы и презентации с участием представителей бизнеса, науки, образования.



На форуме официально представлен проект Стратегии развития города Харькова до 2030 года для его дальнейшего обсуждения. Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, работа над Стратегией продолжалась в течение всего лета. Созданию проекта предшествовал ряд рабочих встреч с участием отраслевых экспертов и горожан.



В документе определены три стратегические цели. Первая - комфортный, умный и зеленый город. Она, в частности, предусматривает реализацию ряда проектов по планированию эффективной транспортной сети, созданию условий для занятий спортом, равномерному обеспечению районов зелеными насаждениями, внедрению новых технологий утилизации и переработки ТБО, улучшению стандартов качества окружающей среды, обеспечению цифровизации города и пр.



Вторая стратегическая цель - сделать Харьков глобальным городом индустрий, основанных на знаниях. Это означает взаимодействие с институтами образования, науки, культуры, туризма; содействие росту наукоемкой деятельности, повышение качества инвестиционного климата города и поддержка малого и среднего бизнеса, внедрение и поддержка смарт-специализаций и многое другое.



Третье стратегическое направление - город высоких общественных стандартов и социального согласия. Оно предусматривает развитие умного цифрового пространства и систем управления с равным доступом к городским ресурсам, развитие гражданского диалога и разработку эффективной системы социальной коммуникации, активизацию участия жителей в процессах управления городом, повышение качества предоставляемых государственных услуг и т. д.



Также участники форума проведут презентации бизнес-проектов, которые помогают развивать город и способствуют его инвестиционной привлекательности. Среди них - «Украинская Кремниевая долина», проекты IT-кластера, Каразинской бизнес-школы, Центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес», энергетического хаба и др.



Мероприятие проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Онлайн-трансляцию можно смотреть здесь.