Как работают банки и почта в выходной 14 октября

В связи с официальным праздничным выходным в среду, 14 октября, отделения банков по Украине не работают.
Отделения «Укрпочты» сегодня тоже работать не будут. Исключение — дежурные отделения национальной почты в областных центрах. Новая Почта работает по обычному графику выходного дня.
14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен «День защитника Украины». Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении, кто главней.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
влажность:
давление:
ветер: