Главная Новости Экономика и промышленность Как работают банки и почта в выходной 14 октября
14.10.2020  10:41   

Как работают банки и почта в выходной 14 октября

В связи с официальным праздничным выходным в среду, 14 октября, отделения банков по Украине не работают.


://facebook.com

Отделения «Укрпочты» сегодня тоже работать не будут. Исключение — дежурные отделения национальной почты в областных центрах. Новая Почта работает по обычному графику выходного дня.

Что отмечаем

14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен «День защитника Украины». Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

Источник:   Минфин
 Тэги:  ьанки, олчтв, првздник, выходной
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 