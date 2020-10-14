14.10.2020 10:41

Как работают банки и почта в выходной 14 октября

В связи с официальным праздничным выходным в среду, 14 октября, отделения банков по Украине не работают.



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Отделения «Укрпочты» сегодня тоже работать не будут. Исключение — дежурные отделения национальной почты в областных центрах. Новая Почта работает по обычному графику выходного дня.

Что отмечаем

14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен «День защитника Украины». Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.