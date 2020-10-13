13.10.2020 16:25

Стратегия развития города, стартапы и бизнес-проекты - в Харькове пройдет инновационный форум (Горсовет)

Инновационный форум, посвященный презентации Стратегии развития города до 2030 года, состоится 15-16 октября в Харькове.



://city.kharkov.ua

В рамках мероприятия пройдут дискуссии, воркшопы и презентации с участием представителей бизнеса, науки, образования. На мероприятии планируется презентация инновационных проектов крупных промышленных предприятий города и будет работать демо-зона со стартапами. Первые выпускники интенсива «ReBOOTcamp» муниципального стартап-центра представят участникам мероприятия и экспертам свои инициативы с помощью онлайн-трансляций.



Также на форуме будет официально представлен проект Стратегии развития города Харькова до 2030 года для его дальнейшего обсуждения.



Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, работа над Стратегией продолжалась в течение всего лета. Созданию проекта предшествовал ряд рабочих встреч с участием отраслевых экспертов и горожан.



«Закладывается стратегическая основа функционирования и нового этапа развития Харькова на десятилетия. Подведенные итоги реализации прошлой Стратегии и презентация новой «Kharkiv STARTegy 2030» станет логическим завершением в этом большом и плодотворном объеме работы», - подчеркнула Виктория Грецкая-Миргородская.



Особое внимание участники форума уделят презентации бизнес-проектов, которые помогают развивать город и способствуют его инвестиционной привлекательности. Среди них - «Украинская Кремниевая долина», проекты «IT Cluster», Каразинской бизнес-школы, Центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес», энергетического хаба и др.



Мероприятие пройдет под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть здесь: https://create.kharkov.ua/innovation-forum-2020.