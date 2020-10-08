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08.10.2020  15:51   

Посевы озимых под Харьковом атакуют полевки и прочие грызуны (Госпотребслужба)

Инспекторы Госпотребслужбы опубликовали информацию о фитосанитарном состоянии посевов сельскохозяйственных культур в хозяйствах Харьковской области по состоянию на 8 октября 2020.


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В течение последней недели специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области на полях из-под озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и на неорних землях было отмечено наличие мышевидных грызунов по численности 1 - 3 колонии на гектаре по распространенности 100%.

Землепользователям при проведении защитных обработок посевов сельскохозяйственных культур необходимо строго соблюдать «Перечень пестицидов и агрохимикатов разрешенных к использованию в Украине», а также регламентов и техники безопасности.

Конкуренция человека с грызунами не является «игрой в одни ворота». Невзрачное мышиное племя угрожает не только имуществу, но здоровью и жизни своих разумных соседей. Мыши охотно «делятся» с людьми  возбудителями сальмонеллеза, оспы, лимфоцитарного хориоменингита, лептоспироза, лихорадки, туляремии, дерматита и хантавируса.

Мыши в основном являются зерноядными грызунами. Зубы у них бугорчатые, что облегчает дробление зерен. К перетиранию травянистых стеблей они мало приспособлены. Исключение — полевая мышь. Этот вид живет в более увлажненных местах и, в отличие от других мышей, кроме семян, поедает и зеленые травянистые корма, которыми и яыляются озимые посевы.

Полевки преимущественно травоядные грызуны, их коренные зубы приспособлены к перетиранию пищи, при питании одним зерном они очень скоро гибнут.

Источник:   ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  полуеки, зерно, потребнадзор, инчпекторы
 
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