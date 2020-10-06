06.10.2020 13:22

Инспекторы обнародовали результаты контроля за соблюдением карантинных мероприятий в Харьковской области (Госпотребслужба)

С начала введения карантинных мероприятий специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области проведено 35 539 проверок субъектов хозяйствования по соблюдению карантинных требований.



://kh-consumer.gov.ua

По результатам проверок предоставлено 10 200 предписаний (предложений), составлен 765 протоколов об административных правонарушениях. Проинформированы органы местного самоуправления и правоохранительные органы.

Во исполнение решений региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС проводится совместная работа с правоохранительными органами по контролю соблюдения противоэпидемических мероприятий в объектах торговли, заведениях общественного питания, общественном транспорте, развлекательных заведениях (ночных клубах) и др. Всего проведено 2200 совместных проверок.

Во исполнение протоколов региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС проводится надзор за соблюдением карантинных мероприятий субъектами хозяйствования и организовано проведение мониторинговых проверок на железнодорожных станциях (вокзалах) и железнодорожном транспорте внутреннего сообщения на территориях отдельных административно-территориальных единиц области «желтого» и «оранжевого »уровней эпидемической опасности. Всего осуществлено 43 проверки пригородных железнодорожных вокзалов и 14 поездов пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 18 объектах. Для устранения нарушений предоставлено 18 предписаний (предложений) и проведено 27 разъяснительных работ.

За предыдущую неделю совершено 1 197 проверок, в т.ч. заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 427 (35,7%) объектах. С целью устранения нарушений вынесено 12 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий, выдано 427 предписаний и предложение, оформлено 9 протоколов, проинформированы органы местной власти - 24.

Во исполнение поручения Премьер-министра Украины от 04.09.2020 № 37133/0 / 1-20 проводится надзор за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий учреждениями общего среднего мира, высших учебных заведений, профессионально-технических училищ области и дошкольных учреждений по созданию безопасных условий пребывания учащихся и работников. За предыдущую неделю проверено 96 учреждений, в т.ч. школы, ДОУ, ПТУ. Нарушения выявлены в 26 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 26 предписаний и предложений, 1 ответственное лицо привлечено к административной ответственности, в органы власти и местного самоуправления направлено 2 информации.

Подчеркиваем, что в условиях повышения заболеваемости коронавирусной болезни (COVID-19) необходимо соблюдение социальной дистанции, масочного режима, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать антисептиком.