02.10.2020 15:00

Плиты ДВП: особенности и сфера использования

Для ремонта в квартире и индивидуального изготовления мебели требуются качественные материалы. Надежный поставщик плитных материалов и мебельной фурнитуры компания «ВиЯр» предлагает широкий ассортимент товаров.



kh.viyar.ua

Надежный поставщик плитных материалов и мебельной фурнитуры компания «ВиЯр» предлагает широкий ассортимент товаров. В каталоге представлены ХДФ (ДВП) листы, а также метизы, крепежи, направляющие от проверенного производителя по оптимальной стоимости. Компания осуществляет доставку листов ХДФ в Харькове и Харьковской области.

Основные характеристики изделия

ХДФ листы широко используются при изготовлении мебели: из них делают задние стенки шкафов, панели для кухни или днища выдвижных ящиков. Также такие плиты применяются для изготовления каркасных перегородок, облицовки стен и оформления потолков.

Материал представляет собой листовую пластину, выполненную из спрессованной древесной стружки. Качество изготовления соответствует техническим международным стандартам безопасности. Для повышенной прочности в процессе производства мелкая стружка подвергается обработке по технологии мокрого прессования. Благодаря этому изделие имеет ребристую поверхность.

Преимущества листовых ХДФ плит

Производителями панелей, с которыми плотно сотрудничает компания «ВиЯр», являются известные среди мебельных крупных поставщиков компании Kronospan и Pfleiderer. Они считаются неоспоримыми лидерами рынка и предоставляют только качественный и надежный товар.

Основные преимущества HDF панелей:

• Безопасность. В процессе производства используются только экологичные вещества и материалы. Готовое изделие абсолютно безопасно и предназначено для изготовления детской мебели.

• Комфорт в использовании. Структура материала хорошо поддается нарезке, не создает острых углов и других неровностей. Плиты легко просверливаются. Это облегчает процесс изготовления мебели, не создает брака при резке и экономит денежные средства.

• Надежность. Изделие выдерживает как перепад температур, так и высокую влажность. Листы не деформируются и не меняют внешний вид при нахождении в отапливаемом помещении.

Благодаря низкой стоимости сырья, из которого изготавливаются листы, купить готовое изделие можно по приемлемой цене.

Размеры ХДФ в среднем составляют 2,7х2,8 м. Это позволяет использовать лист для изготовления любой мебели.

Как купить лист ДВП в Харькове

Для заказа товара в компании «ВиЯр» достаточно позвонить по указанному на сайте телефону или оставить заявку онлайн. Квалифицированные менеджеры предоставят исчерпывающую консультацию о качестве продукции, ее характеристиках, назначении и видах. Специалисты ответят на все возникшие вопросы и помогут сделать выбор из широкого ассортимента товаров, расположенного в удобном для поиска каталоге.