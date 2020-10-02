02.10.2020 11:31

За январь-сентябрь в бюджет города поступило 10 миллиардов гривен (ХГС)

В январе-сентябре 2020 года в бюджет города Харькова поступило 10 201,1 млн грн.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из этой суммы собственные доходы составили 8533,4 млн грн (83,7%), трансферты из государственного бюджета Украины – 1667,7 млн грн (16,3%).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет города уменьшились на 1708 млн грн (на 14,3%), при этом собственные доходы увеличились на 312,8 млн грн (на 3,8%), трансферты уменьшились на 2020,8 млн грн (в 2,2 раза).



Объем налога на доходы физических лиц составил 4538,4 млн грн с увеличением против прошлогоднего показателя на 122,5 млн грн, или на 2,8%.



Кроме того, возросли поступления единого налога (1689,4 млн грн) и акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (463,3 млн грн), - в 1,1 раза; налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (199,4 млн грн), - на 2,7%; платы за землю (1109,3 млн грн) - на 2,3%.



Расходы бюджета города Харькова за 9 месяцев 2020 года составили 10 237,6 млн грн.



Значительная часть бюджетных ресурсов направлена на финансирование социально-культурной сферы – 4520 млн грн, или 44,2% от общего объема расходов.



На содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства израсходовано 3276 млн грн (32%), обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского транспорта – 488,8 млн грн (4,8%).