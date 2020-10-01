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01.10.2020  13:43   

«Харьковоблэнерго» оштрафовали за злоупотребление монополией в отношении ОСМД (АМК Украины)

Антимонопольный комитет оштрафовал «Харьковоблэнерго» за злоупотребление монопольным положением и сообщил об этом на своей официальноц странице.


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Антимонопольный комитет признал действия "Харьковоблэнерго" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, сообщили  в пресс-службе Восточного межобластного территориального отделения АМКУ.

Установлено, что компания отказала потребителю в заключении договора на оказание услуг по распределению электрической энергии, требуя документ, подтверждающий право собственности ОСМД на многоквартирный дом. Однако оформления такого документа не предусмотрено действующим законодательством.

АМКУ считает такие действия злоупотреблением монопольным положением.

Источник:   Восточное региональное управление АМКУ
 Тэги:  монополия, штраф, рынок, харько, облэнерго
 
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