«Харьковоблэнерго» оштрафовали за злоупотребление монополией в отношении ОСМД (АМК Украины)

Антимонопольный комитет оштрафовал «Харьковоблэнерго» за злоупотребление монопольным положением и сообщил об этом на своей официальноц странице.
Антимонопольный комитет признал действия "Харьковоблэнерго" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, сообщили в пресс-службе Восточного межобластного территориального отделения АМКУ.
Установлено, что компания отказала потребителю в заключении договора на оказание услуг по распределению электрической энергии, требуя документ, подтверждающий право собственности ОСМД на многоквартирный дом. Однако оформления такого документа не предусмотрено действующим законодательством.
АМКУ считает такие действия злоупотреблением монопольным положением.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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