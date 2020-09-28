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28.09.2020  10:45   

За наклейки «Велике будівництво» Владимир Зеленский на Харьковщине получил 7650 грн (Украинская Правда)

Предприниматель и полный тезка Президента Украины без тендера заключил договор с Управлением молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Харьковской области.


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Управление молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета (Харьковская обл) 6 июля без тендера заключило соглашение с ФОП Владимир Александрович Зеленский на изготовление наклеек «Велике будівництво» на 7 650 грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

500 наклеек формата А5 стоили по 10 гривен, однако наклейка форматом 2000мм х 3000мм обошлась в 2650 грн.

ЧП Владимир Александрович Зеленский из Харьковской области является полным однофамильцем президента Украины. Это мелкий предприниматель, регулярно получает незначительные подряды на поставки канцтоваров.

Источник:   Українська правда
 Тэги:  тезка, зеленский
 
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