Предприниматель и полный тезка Президента Украины без тендера заключил договор с Управлением молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Харьковской области.
Управление молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета (Харьковская обл) 6 июля без тендера заключило соглашение с ФОП Владимир Александрович Зеленский на изготовление наклеек «Велике будівництво» на 7 650 грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».
500 наклеек формата А5 стоили по 10 гривен, однако наклейка форматом 2000мм х 3000мм обошлась в 2650 грн.
ЧП Владимир Александрович Зеленский из Харьковской области является полным однофамильцем президента Украины. Это мелкий предприниматель, регулярно получает незначительные подряды на поставки канцтоваров.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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