14.09.2020 19:02

«Кремниевая долина» в Харькове. Как исполняется поручение президента

Историческая слава Харькова как интеллектуальной столицы Украины сегодня становится одновременно и отправной точкой его движения в будущее.



city.kharkov.ua

После недавнего визита президента Владимира Зеленского город и вместе с ним вся страна неожиданно получили новую большую национальную идею — создание Украинской Кремниевой Долины. То есть масштабирование американского оригинала в наших реалиях: формирование экосистемы, которая бы продуцировала прорывные инновации и обеспечивала их ускоренное внедрение благодаря упрощенному доступу к финансированию.



Президент Украины очень четко и недвусмысленно дал всей вертикали и горизонтали госуправления поручение, написав на своем Фейсбуке следующее:



“Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонпрому, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной”.



Надо сказать, что инициатива очень своевременная и правильная — и по времени, и по месту. Харьков вполне подходит на роль украинского Сан-Франциско благодаря своим мощным вузам, науке и десяткам тысяч студентов, покидающим ежегодно университетские стены. Да, и Харьковский национальный университет им. Каразина, занимающий самую высокую позицию из отечественных высших учебных заведений в международном рейтинге, вполне может стать нашим Стэнфордом. Ну, а основой будущей инновационной экосистемы автоматически в этом случае становится бизнес-парк высоких технологий “Экополис ХТЗ” на базе известного во всем мире Харьковского тракторного завода.



Проектом уже минимум год занимается группа DCH Александра Ярославского — кстати, почетного доктора, члена набсовета и многолетнего мецената того самого “каразинского” университета, по совместительству входящего в ТОП-10 самых успешных украинских бизнесменов. Создание бизнес-парка, являющегося прообразом Украинской Кремниевой Долины, уже входит в состав приоритетов Стратегии развития Харькова до 2030 г. За ближайшие 10-12 лет в проект планируется вложить порядка 1 млрд долл. Над конфигурацией “Экополиса ХТЗ” сейчас работают лучшие международные консультанты, туда готовятся зайти крупные транснациональные высокотехнологические корпорации, все ключевые харьковские вузы и НИИ подписали с бизнес-парком меморандумы о сотрудничестве.



Так что, как говорится, все звезды стали правильно. А раз все необходимые предпосылки для того, чтобы выполнить поручения Президента Украины в Харькове налицо, то местный истеблишмент действует исключительно быстро. Причем, как бизнес, так и местная власть. Здесь уже создали рабочую группу из чиновников, команды DCH и ректоров ведущих вузов. Что интересно, Александр Ярославский согласился второй раз войти почти в одну и ту же реку — стать генеральным инвестором и координатором Украинской Кремниевой Долины. Прошлый раз такое с ним случалось перед проведением Евро-2012, когда он вложил 300 млн долл. в создание необходимой инфраструктуры в регионе, став генеральным инвестором и координатором подготовки к турниру в регионе. Тогда для Харькова это была революцию — современный аэропорт, стадион, фешенебельный отель, атмосфера праздника и оптимизма.



Что касается центральной власти, то тут тоже серьезно подошли к вопросу. Украинская Кремниевая Долина как национальный проект требует внимания национального масштаба, независимо от того, где ее ядро находится территориально. Тем более, что Минцифры давно продвигает идею экстерриториальности подобных инновационных структур — возможности для части резидентов находится на “удаленном доступе”.



Источник в Офисе президента рассказал, что инвестиционной няней Украинской Кремниевой Долины станет замглавы ОП Кирилл Тимошенко. В его активе и мобилизация бизнеса на борьбу с пандемией, и “Большая стройка”. Поэтому, как утверждает источник, Тимошенко по плечу и кураторство амбициозного национального мега-технопроекта в Харькове.



Насколько быстро будет бежать дальше харьковский истеблишмент, воплощая в жизнь идеи президента будет зависеть от разных факторов. Но вероятнее всего, бизнес будет подстегивать власть, власть не будет мешать бизнесу. И в конечном итоге, вполне возможно, что уже через несколько лет из громадья планов вырисуются четкие контуры Украинской Кремниевой Долины, которая позволит нашей стране не скатиться до роли аграрного придатка развитых экономик, а обеспечит достойное место в мире непрерывной технологической революции.

Источник: УНН

