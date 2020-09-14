«Кремниевая долина» в Харькове. Как исполняется поручение президента

Историческая слава Харькова как интеллектуальной столицы Украины сегодня становится одновременно и отправной точкой его движения в будущее.
После недавнего визита президента Владимира Зеленского город и вместе с ним вся страна неожиданно получили новую большую национальную идею — создание Украинской Кремниевой Долины. То есть масштабирование американского оригинала в наших реалиях: формирование экосистемы, которая бы продуцировала прорывные инновации и обеспечивала их ускоренное внедрение благодаря упрощенному доступу к финансированию.
Президент Украины очень четко и недвусмысленно дал всей вертикали и горизонтали госуправления поручение, написав на своем Фейсбуке следующее:
“Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонпрому, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной”.
Надо сказать, что инициатива очень своевременная и правильная — и по времени, и по месту. Харьков вполне подходит на роль украинского Сан-Франциско благодаря своим мощным вузам, науке и десяткам тысяч студентов, покидающим ежегодно университетские стены. Да, и Харьковский национальный университет им. Каразина, занимающий самую высокую позицию из отечественных высших учебных заведений в международном рейтинге, вполне может стать нашим Стэнфордом. Ну, а основой будущей инновационной экосистемы автоматически в этом случае становится бизнес-парк высоких технологий “Экополис ХТЗ” на базе известного во всем мире Харьковского тракторного завода.
Проектом уже минимум год занимается группа DCH Александра Ярославского — кстати, почетного доктора, члена набсовета и многолетнего мецената того самого “каразинского” университета, по совместительству входящего в ТОП-10 самых успешных украинских бизнесменов. Создание бизнес-парка, являющегося прообразом Украинской Кремниевой Долины, уже входит в состав приоритетов Стратегии развития Харькова до 2030 г. За ближайшие 10-12 лет в проект планируется вложить порядка 1 млрд долл. Над конфигурацией “Экополиса ХТЗ” сейчас работают лучшие международные консультанты, туда готовятся зайти крупные транснациональные высокотехнологические корпорации, все ключевые харьковские вузы и НИИ подписали с бизнес-парком меморандумы о сотрудничестве.
Так что, как говорится, все звезды стали правильно. А раз все необходимые предпосылки для того, чтобы выполнить поручения Президента Украины в Харькове налицо, то местный истеблишмент действует исключительно быстро. Причем, как бизнес, так и местная власть. Здесь уже создали рабочую группу из чиновников, команды DCH и ректоров ведущих вузов. Что интересно, Александр Ярославский согласился второй раз войти почти в одну и ту же реку — стать генеральным инвестором и координатором Украинской Кремниевой Долины. Прошлый раз такое с ним случалось перед проведением Евро-2012, когда он вложил 300 млн долл. в создание необходимой инфраструктуры в регионе, став генеральным инвестором и координатором подготовки к турниру в регионе. Тогда для Харькова это была революцию — современный аэропорт, стадион, фешенебельный отель, атмосфера праздника и оптимизма.
Что касается центральной власти, то тут тоже серьезно подошли к вопросу. Украинская Кремниевая Долина как национальный проект требует внимания национального масштаба, независимо от того, где ее ядро находится территориально. Тем более, что Минцифры давно продвигает идею экстерриториальности подобных инновационных структур — возможности для части резидентов находится на “удаленном доступе”.
Источник в Офисе президента рассказал, что инвестиционной няней Украинской Кремниевой Долины станет замглавы ОП Кирилл Тимошенко. В его активе и мобилизация бизнеса на борьбу с пандемией, и “Большая стройка”. Поэтому, как утверждает источник, Тимошенко по плечу и кураторство амбициозного национального мега-технопроекта в Харькове.
Насколько быстро будет бежать дальше харьковский истеблишмент, воплощая в жизнь идеи президента будет зависеть от разных факторов. Но вероятнее всего, бизнес будет подстегивать власть, власть не будет мешать бизнесу. И в конечном итоге, вполне возможно, что уже через несколько лет из громадья планов вырисуются четкие контуры Украинской Кремниевой Долины, которая позволит нашей стране не скатиться до роли аграрного придатка развитых экономик, а обеспечит достойное место в мире непрерывной технологической революции.
Источник: УНН
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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