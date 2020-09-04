04.09.2020 13:46

На Харьковщине увеличились поступления по НДС

За 8 месяцев 2020 г. НДС собрано на 22,6%, чем в прошлом году.



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В Харьковской области за 8 месяцев 2020 г. , с января по август, налоговики собрали 4737,4 млн грн НДС. Это больше, чем в прошлом году, на 22,6% – на 873,9 млн грн, – сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Харьковской области со ссылкой на начальника областной налоговой Артема Ефремова.