04.09.2020 11:12

Десятая часть урожая яблок на Харьковщине поражена паршой и яблони - тлей и клещами

Информация о фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в хозяйствах Харьковской области по состоянию на 3 сентября 2020



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В течение последней недели специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области в посевах кукурузы почти на всех обследованных площадях отмечено продолжение питания гусениц стеблевой кукурузного мотылька с повреждением ними 2,4-6% растений и початков.

В посевах сахарной свеклы на всех обследованных площадях 1 - 3% растений были заселены листовой тлей и свекловичными блошками, а 2 - 4% растений уражувались церкоспорозом.

В посевах подсолнечника продолжают развиваться клопы слепни, ими были заселены 2-11% растений на 90% обследованных площадей; гусеницами листогрызущих совок (хлопковая совка) заселены 3,6-6% растений на 42% площадей. Также 3,8 - 21% растений подсолнечника уражувались септориозом и ржавчиной на 64 - 81% обследованных площадей.

На всех обследованных неорних землях отмечено питания нестадных видов саранчовых по численности имаго 2,3 - 3 экз. на кв.м.

На обследованных площадях полей из-под озимой пшеницы было отмечено наличие мышевидных грызунов по численности 1 колония на гектаре, экономический порог вредоносности на этих полях не превышен.

На всех обследованных площадях насаждений яблони отмечено повреждение 1-2% плодов яблонной плодожоркой. Тлями и красным клещом были заселены 3-5% листьев. Также на этих площадях отмечено поражения паршой и мучнистой росой. При этом паршой были поражены 10% плодов; пораженность листьев паршой и мучнистой росой составила 5 - 15%.

Землепользователям при проведении защитных обработок посевов сельскохозяйственных культур необходимо строго соблюдать «Перечень пестицидов и агрохимикатов разрешенных к использованию в Украине», а также регламентов и техники безопасности с обеспечением сохранения полезной энтомофауны и медоносных пчел.