02.09.2020 14:05

Украина отмечает День гривны. Национальной валюте исполнилось 24 года

В 1996-м обмен банкнот проходил в соотношении 100 тыс. карбованцев к 1 гривне.



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Сегодня, 2 сентября, у украинской национальной валюты день рождения. Полноценную денежную единицу наша страна получила на пятом году независимости. Во время денежной реформы, которая началась 2 сентября 1996 года, гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой.

"В течение двух недель – с 2 до 16 сентября 1996 года – продолжался обмен банкнот в соотношении 100 тыс. карбованцев к 1 гривне. С 24:00 16 сентября 1996-го единственным законным средством платежа на территории Украины стала гривна", – напомнили в НБУ.

На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн карбованцев. В результате перехода на гривну было изъято 97% эмитированных до этого карбованцев (327,9 трлн). Вместо них Национальный банк Украины ввел в наличное обращение банкноты гривны на сумму более 3,1 млрд грн.

В регуляторе отмечают, что денежная реформа 1996 года имела прозрачный и безконфискационный характер, что свидетельствует о ее демократичности. Успешному ее проведению, в частности, способствовало создание в Украине соответствующей производственной инфраструктуры.

"С введением в действие мощностей Банкнотной фабрики НБУ (весной 1994 года состоялся торжественный пуск первой печатной линии) и Фабрики банкнотной бумаги (в апреле 1997 года состоялось ее официальное открытие) в Украине был создан полный цикл по изготовлению банкнот национальной валюты – гривны. А в 1998 году заработал Монетный двор в составе Банкнотно-монетного двора НБУ", – говорится в сообщении.

Сейчас в наличном обращении страны находится наличных на общую сумму 508, 6 млрд грн (по состоянию на 1 сентября 2020-го), в частности банкнот – 505,5 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет – 2,9 млрд грн (13,5 млрд штук).