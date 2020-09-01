01.09.2020 18:44

За січень-серпень до бюджету міста надійшло понад 9 мільярдів гривень

У січні-серпні 2020 року до бюджету міста Харкова надійшло 9080,6 млн грн.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, з цієї суми власні доходи склали 7605,9 млн грн (83,8%), трансферти з державного бюджету України - 1474,8 млн грн (16,2%).

Планові показники звітного періоду в цілому по доходах виконано на 99,9%, в тому числі за власними доходами - на 102,4%. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження до бюджету міста зменшилися на 1643,4 млн грн (на 15,3%), при цьому власні доходи збільшилися на 248,0 млн грн (на 3,4%), трансферти зменшилися на 1891,4 млн грн (в 2,3 раза).

Обсяг податку на доходи фізичних осіб склав 4003,2 млн грн і в порівнянні з аналогічним показником минулого року зріс на 81,6 млн грн, або на 2,1%.

Також збільшилися надходження:

- єдиного податку (1607,3 млн грн) - в 1,1 раза;

- акцизного податку, що підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів (403,6 млн грн), - в 1,3 раза;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (185,2 млн грн), - на 1,5%.

Видатки міста Харкова за січень-серпень 2020 року склали 8935,3 млн грн, в тому числі направлено на фінансування:

- соціально-культурної сфери - 3939,3 млн грн (44,1% від загального обсягу видатків);

- утримання і розвиток житлово-комунального та дорожнього господарства - 2881,1 млн грн (32,2%);

- забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - 369,3 млн грн (4,1%).