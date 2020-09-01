01.09.2020 18:44
За січень-серпень до бюджету міста надійшло понад 9 мільярдів гривень
У січні-серпні 2020 року до бюджету міста Харкова надійшло 9080,6 млн грн.
//city.kharkov.ua
Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, з цієї суми власні доходи склали 7605,9 млн грн (83,8%), трансферти з державного бюджету України - 1474,8 млн грн (16,2%).
Планові показники звітного періоду в цілому по доходах виконано на 99,9%, в тому числі за власними доходами - на 102,4%. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження до бюджету міста зменшилися на 1643,4 млн грн (на 15,3%), при цьому власні доходи збільшилися на 248,0 млн грн (на 3,4%), трансферти зменшилися на 1891,4 млн грн (в 2,3 раза).
Обсяг податку на доходи фізичних осіб склав 4003,2 млн грн і в порівнянні з аналогічним показником минулого року зріс на 81,6 млн грн, або на 2,1%.
Також збільшилися надходження:
- єдиного податку (1607,3 млн грн) - в 1,1 раза;
- акцизного податку, що підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів (403,6 млн грн), - в 1,3 раза;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (185,2 млн грн), - на 1,5%.
Видатки міста Харкова за січень-серпень 2020 року склали 8935,3 млн грн, в тому числі направлено на фінансування:
- соціально-культурної сфери - 3939,3 млн грн (44,1% від загального обсягу видатків);
- утримання і розвиток житлово-комунального та дорожнього господарства - 2881,1 млн грн (32,2%);
- забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - 369,3 млн грн (4,1%).