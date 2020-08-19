Геннадий Кернес: этот Коксохим куда-то надо деть из города

Мэр проинформировал депутатов, присутствующих на сессии, что общался с руководством Коксохима по вопросам выплаты работникам зарплат и установки фильтров - вопросы экологии первоочередные для городской власти.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил на сессии горсовета, после внесения изменений в программу охраны окружающей среды.
“То, что происходит сейчас на Коксохиме, те выбросы, которые происходят, то все горожане, они просто в ауте”, – заявил Кернес.
Мэр пояснил, что городская власть будет держать вопрос влияния предприятия на окружающую среду на контроле и добавил: “Я считаю, что этот Коксохим куда-то надо деть из города.”
Напомним, что государственных экоинспекторов не пустили на Харьковский коксовый завод. Государственные экоинспекторы должны были провести проверку на Харьковском коксохиме по поручению премьер-министра Украины.
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