19.08.2020 12:02

Геннадий Кернес: этот Коксохим куда-то надо деть из города

Мэр проинформировал депутатов, присутствующих на сессии, что общался с руководством Коксохима по вопросам выплаты работникам зарплат и установки фильтров - вопросы экологии первоочередные для городской власти.



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Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил на сессии горсовета, после внесения изменений в программу охраны окружающей среды.

“То, что происходит сейчас на Коксохиме, те выбросы, которые происходят, то все горожане, они просто в ауте”, – заявил Кернес.

Мэр пояснил, что городская власть будет держать вопрос влияния предприятия на окружающую среду на контроле и добавил: “Я считаю, что этот Коксохим куда-то надо деть из города.”

Напомним, что государственных экоинспекторов не пустили на Харьковский коксовый завод. Государственные экоинспекторы должны были провести проверку на Харьковском коксохиме по поручению премьер-министра Украины.