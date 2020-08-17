17.08.2020 14:04

З початку року в Харкові введено в експлуатацію близько 200 тисяч квадратних метрів житла

Близько 200 тис. кв. м площі житлових об'єктів введено в експлуатацію в Харкові за I півріччя 2020 року, що в 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.



://city.kharkov.ua

Про це повідомляється в інформації про основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за I півріччя 2020 року. Зокрема, за шість місяців введено в експлуатацію 184 тис. кв. м площі в багатоповерхових будинках (93,0%) і 15,2 тис. кв. м - індивідуальне будівництво (7%).



Всього на виконання житлових програм в бюджеті міста на 2020 рік передбачено понад 1 млрд грн, в тому числі 60 млн грн на фінансування будівництва 43 квартир у рамках програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки і 42,4 млн - на будівництво 32 квартир за програмою молодіжного житлового кредитування. На сьогоднішній день близько 50 млн. грн вже профінансовано.



Зазначимо, що станом на 1 липня 2020 року реєстр кандидатів, які мають право на участь у міських житлових програмах, складається з 1 139 сімей.