17.08.2020 12:34

Железнодорожники заказали заводу на харьковщине ремонт на сумму более четверти миллиарда

«Укрзализниця» заказала у Панютинского завода в Харьковской области ремонт 280 вагонов.



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"Укрзализныця" на 90 млн грн дополнительно профинансирует модернизацию и ремонт грузовых вагонов на Панютинском вагоноремонтном заводе - предприятии, которое в последнее время находилось в кризисе.

Об этом suspilne.media сообщили в "УЗ" в ответ на информационный запрос.

"Укрзализныця" предоставила филиалу "Панютинского ВРЗ" дополнительный лимит по освоению капитальных инвестиций на III-IV кв. 2020 году на сумму 90 млн грн, что увеличило заказ на ремонт 280 грузовых вагонов, в том числе модернизация вагонов - 95 ед. на сумму 30 млн. 540 тыс. грн; деповской ремонт вагонов, капитализируется (капитальный ремонт - ред.) - 185 ед. на сумму 59,46 млн. грн ", - говорится в ответе.

В общем план на 2020 год предусматривает, что ПВРЗ должен отремонтировать 899 вагонов на общую сумму 277,05 млн грн.

Согласно данным "УЗ", долги по заработной плате на заводе отсутствуют.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" не предусмотрела задач по ремонту вагонов на август-сентябрь и 4-й квартал 2020 для ПВРЗ.

Панютинский вагоноремонтный завод - предприятия в поселке Панютино в Лозовского района. По данным Харьковской ОГА, находилось в кризисе в том числе в связи с пандемией COVID - 21 июля 2020 сообщила Харьковская облгосадминистрация, ссылаясь на письмо из Департамента вагонного хозяйства "Укрзализныці". Указывалось, что вагоноремонтный завод получил заказ на 45 млн грн в "связи с производственной необходимостью, с целью стабилизации работы филиала".