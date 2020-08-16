Харьковский «Филип Моррис» оплатил свыше 1 млрд грн антимонопольного штрафа, проиграв в суде государтсву

Хозсуд отказался признать штрафные санкции АМКУ недействительными.
Группа компаний "Филип Моррис", в которую входят "Филип Моррис Украина" и "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн, оплатила наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф на общую сумму более 1,18 млрд грн, сообщила пресс-служба комитета.
Оплату осуществили после отказа Хозяйственного суда Киева признать частично недействительным решение АМКУ о наложении штрафов. С соответствующим иском компании ранее обратились в суд.
Со своей стороны, производитель не согласился с таким постановлением служителей Фемиды и решил подать апелляцию, но при этом оплатить штраф во избежание начисления пени.
Также в компании отмечали, что комитет не предоставил возможности ознакомиться, дать комментарии и заявить о возражениях относительно доказательств, на которых основаны обвинения.
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