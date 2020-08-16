Главная Новости Экономика и промышленность Харьковский «Филип Моррис» оплатил свыше 1 млрд грн антимонопольного штрафа, проиграв в суде государтсву
16.08.2020  16:16   

Харьковский «Филип Моррис» оплатил свыше 1 млрд грн антимонопольного штрафа, проиграв в суде государтсву

Хозсуд отказался признать штрафные санкции АМКУ недействительными.


://facebook.com

Группа компаний "Филип Моррис", в которую входят "Филип Моррис Украина" и "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн, оплатила наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф на общую сумму более 1,18 млрд грн, сообщила пресс-служба комитета.

Оплату осуществили после отказа Хозяйственного суда Киева признать частично недействительным решение АМКУ о наложении штрафов. С соответствующим иском компании ранее обратились в суд.

Со своей стороны, производитель не согласился с таким постановлением служителей Фемиды и решил подать апелляцию, но при этом оплатить штраф во избежание начисления пени.

Также в компании отмечали, что комитет не предоставил возможности ознакомиться, дать комментарии и заявить о возражениях относительно доказательств, на которых основаны обвинения.

Источник:   ubr.ua
 Тэги:  штраф, харьков, антимонопольный, сигареты
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 Экономика и промышленность АМКУ за сговор оштрафовал харьковские предприятия на 13 млн грн 11.08 Медицина Коронавирус: Госпродпотребслужба выявляет нарушителей карантина 06.08 Криминал и происшествия Решением суда харьковские табачники заплатят штраф за монополию на рынке сигарет
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 