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15.08.2020  09:57   

Ночной автоармагеддон на Барабашово - дтп с 7-ю авто

Предварительно, в аварии никто не пострадал.


://vecherniy.kharkov.ua/

По свидетельству очевидцев пострадала только техника.

Полицейские собирают обстоятельства массового ДТП.

Информация уточняется.

Источник:   ВЕХА
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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