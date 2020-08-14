14.08.2020 14:44

Как выбрать экономичный холодильник

Холодильник – это важный бытовой прибор в каждом доме. Он позволяет дольше хранить продукты. Летом он нужен больше всего, учитывая жаркий климат страны. В этой статье будут рассмотрены советы, позволяющие выбрать правильный и экономичный холодильник.



eldorado.ua

Энергоэффективность

Холодильники старых моделей обладают высокой мощностью, поэтому расходуют много электроэнергии. Если вы хотите сократить затраты на оплату коммунальных услуг, то лучше выбрать более современные модели. Они обладают хорошей мощностью и расходуют меньше электричества. При покупке внимательно смотрите на маркировку товара. Обозначение классов энергопотребления осуществляется буквами из латинского алфавита.

· C. Потребляет до 75-95 % электроэнергии;

· B. Потребляет 55-75 % энергии электричества;

· A. До 42-55 %;

· A+. Расходует до 33-42 %;

· A++. Потребляет до 22-33 % электроэнергии;

· A+++. Расходует до 22 % электроэнергии.

Стоимость

Если вы не готовы тратить много денег на холодильник, то можно купить однокамерную модель. В них не предусмотрена морозильная камера. Поэтому, если вы собираетесь замораживать большие объемы продуктов, то этот вариант не подойдет.

Или же можно приобрести однокамерный холодильник, а в придачу купить отдельную компактную морозильную камеру. Также встречаются однокамерные модели, в которые установлен низкотемпературный отсек или небольшая морозильная камера.

Размеры и дизайн

Чаще всего на рынке встречаются модели с одинаковой шириной и глубиной. Самые распространенные размеры – до 60 см. Высота приборов в пределах 160 см. Рассмотренные холодильники универсальные. В них вмещается достаточно много продуктов, но на кухне они занимают мало места.