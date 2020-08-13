13.08.2020 15:51

14 августа в Харькове пройдет второй этап Всеукраинского съезда авиастроителей

отрасли и перспективы сохранения и развития авиационной промышленности Украины.



://kharkivoda.gov.ua

Участие в мероприятии примут вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Кроме того, на съезде будут представители, в том числе, корпорации "Антонов", "Мотор Сичи", "Ивченко-Прогресс", "ФЭДа", Харьковского государственного авиационного производственного предприятия и "Харьковского машиностроительного завода". Об этом сообщили в Харьковской ОГА.

По информации организаторов, авиастроители обсудят ситуацию на предприятиях отрасли, а также перспективы сохранения и развития авиационной промышленности Украины.

"Первая часть Всеукраинского съезда авиастроителей прошла успешно. Мы смогли добиться одной из стратегических целей — создания министерства, которое будет заниматься украинским аэроспейсом. Мы благодарны президенту Украины Владимиру Зеленскому за поддержку инициатив украинских авиастроителей по реформированию отрасли. Ассоциация "Укравиапром" разработала ряд законопроектов, которые дадут толчок развитию украинского самолетостроения. В частности — дадут возможность создать национального авиаперевозчика. Уверен, что в заключительной части Всеукраинского съезда авиастроителей мы разработаем конкретные механизмы, которые смогут вывести украинское авиастроение из кризиса в кратчайшие сроки", — считает президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов.