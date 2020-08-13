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13.08.2020  14:41   

Вице-премьер Урусский: Харьковские предприятия заберут у Укроборонпрома и объединят в Аэрокосмос

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на брифинге во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля на Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП)


Фото: Facebook/ Олег Уруский

"Мы предусматриваем, что трансформация государственного концерна "Укроборонпром" будет заключаться (в том), что мы реально получим две государственные управляющие холдинговые компании: одна из них будет сосредоточена на функциях оборонных отраслей, а авиацию мы вместе с космосом хотим перевести в государственную холдинговую компанию "Аэрокосмические системы Украины", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что предприятия Национального космического агентства Украины также будут подлежать реформированию.

"Там также будет осуществлена корпоратизация. Мы полагаем, что такая синергия таких двух высокотехнологических отраслей промышленности Украины, которыми являются авиапромышленность и ракетно-космическая отрасль, позволит нам существенно улучшить показатели, которые мы имеем на сегодня, и самое главное - создать механизмы для привлечения инвестиций в эти отрасли, чтобы они могли конкурировать в этой очень непростой среде мировых рынков". – заявил Уруский.

Ранее сообщалось, что из "Укроборонпрома" выведут 23 предприятия.  21 - в Фонд госимущества, а еще два будут переданы в космическое агентство.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  реструкрутизация, харьков, предприятия. укроборонпром
 
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