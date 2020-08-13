13.08.2020 14:24

13 августа, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий находится с рабочей поездкой в ​​Харьковской области.

В рамках поездки состоялось совещание на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии и осмотр производственных мощностей.



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"Сейчас мы работаем над разработкой авиационной стратегии Украины, в рамках которой определяем пути привлечения украинских авиационных предприятий к созданию флота национального авиаперевозчика. Украина имеет мощные традиции авиастроения, которые необходимо правильно реализовать », - отметил Владислав Криклий во время совещания по вопросам деятельности Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Глава Министерства также добавил, что авиационная отрасль является мощным инвестиционным мультипликатором, где каждая вложенная гривна дает 5 грн в экономику страны и мультиплицируется в смежных отраслях.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие является одним из старейших самолетостроительных предприятий Украины, которое работает на рынке более 85 лет. Оно сочетает ряд заводов, осуществляющих полный цикл серийного производства и технического обслуживания региональных пассажирских самолетов Ан-140-100 и различных видов многоцелевых самолетов АН-74.

ХГАПП включает: Харьковский авиационный завод, завод товаров народного потребления «Сокольники» и заводы ТОРА (Харьков), ЧАТЗ (Чугуев), КМЗ (Конотоп).