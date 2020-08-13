Харьковские авиастроители встретят премьера Украины с миллионными долгами по зарплате

Накануне видита Шмыгаля, 12 августа, часть сотрудников предприятия получили деньги за октябрь прошлого года - общий долг на предприятии, сформированный руководителями Укроборонпрома, превышает 150 миллионов гривен.
Из 1300 сотрудников сейчас работают 500. Об этом рассказал директор департамента по техническому обслуживании и испытаниям самолетов ХГАПП Сергей Иванов.
По его словам, долг сформировался еще шесть лет назад. 12 августа часть сотрудников предприятия получили деньги за октябрь прошлого года. Сейчас три дня в неделю на работу ходят только те заводчане, которые задействованы в текущих проектах. По словам Иванову, предприятию необходима государственная поддержка.
"В октябре прошлого года приезжал президент, глава "Укроборонпрома", были даны указания об оформлении госзаказа, были решения о погашениях долгов по заработной плате. Но с того периода больше никаких действий не происходило. Зарплату не выплатили, задолженность как была - так и осталась", - рассказал Иванов.
Напомним, директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия за год заработал более 900 тысяч гривен. Об этом свидетельствует декларация, поданная Сергеем Задорожным в НАПК. Согласно документу, руководителю ХГАПП принадлежат квартира в Харькове и земельный участок в Печенегах, автомобиль Toyota Camry, а также сбережения в размере $56 тысяч и 4700 евро.
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