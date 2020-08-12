12.08.2020 13:50

Антимонопольщики предотвратили мусорный коллапс в одном из поселков Харьковщины

Львовский опыт сбора и утилизации мусора так и не «прижился» в Кегичевском поссовете



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11 августа 2020 административной коллегией Восточного межобластного регионального отделения антимонопольного комитета Украины начато рассмотрения дела в связи с бездействием Кегичевского поселкового совета.

Коллизия заключается в непроведении конкурса на определение исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на соответствующей территории населенных пунктов, подчиненных поселковому совету.

По мнению антимонопольщиков: «неназначение исполнителя может привести к недопущению состязательности между субъектами хозяйствования за право входа на соответствующий рынок благодаря собственным достижениям». Дрегими словами, если каждый будет вывозить сбрасывать мусор куда ему удобно, то это есть «признаком нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного частью первой статьи 15, пунктом 3 статьи 50 Закона Украины "о защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных действий органа местного самоуправления, которые могут привести к недопущению конкуренции на рынке вывоза бытовых отходов».

Т.е. мусор могут вывозить и утилизировать только определенные поссоветом предприниматели. Что логично, ведь имено они будут нести ответсвенность за целевую утилизацию и за незагрязнение земель вокруг поселка стихийными свалками.