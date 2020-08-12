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12.08.2020  11:22   

АМКУ за сговор оштрафовал харьковские предприятия на 13 млн грн

Предпринимателей уличили в договорняке при тендерных закупках.


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Харьковские ООО "Метрокуб" и ООО "БК Стройресурс" признаны виновными в нарушении закона "О защите экономической конкуренции", сообщили  в Восточном межобластному территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.

По данным АМКУ, предприятия согласовали предложения во время участия в закупках, проводимых АО "Укргаздобыча".

"Дело объединила пять тендеров по ожидаемой стоимостью закупок более 963 млн грн, в которых ООО" Метрокуб "и ООО" БК Стройресурс "при подготовке документации для участия в торгах действовали не самостоятельно, а согласовывали действия и не соперничали между собой ", - пояснили в АМКУ.

На предприятия наложен штраф в размере 13 млн грн.

Источник:   Восточное региональное управление АМКУ
 Тэги:  сговор, антимонопольный, харьков, штраф, тендер
 
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