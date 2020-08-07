Региональные газовщики готовят в Харькове полигон для испытания в распределительных сетях газоводородных смесей

В рамках EU Hydrogen Strategy (Водородная стратегия Евросоюза), к которой присоединилась РГК, 6 августа состоялся первый в Украине эксперимент по использованию водорода в газораспределительной сети.
Инновационные решения, шыроко применяемые в Европе, малыми шагами приходт и на украинский рынок. На специально подготовленном полигоне в Черняхове, Житомирская область, прошли статические испытания газовых систем, при которой была достигнута 99% концентрация водорода. Полученные в ходе эксперимента данные позволят специалистам и научному сообществу оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии.
«Нынешний повестку дня в европейской энергетике - подготовка национальных энергосистем к новым,« зеленых », чистых видов энергии. Речь в первую очередь о водород, который является перспективным энергоносителем. Подготовка газораспределительных систем к новым видам энергии - это стратегия, а не краткосрочные решения. РГК с начала года ведет системную подготовку полигонов и наших специалистов к испытаниям новых видов энергии. Поэтому сегодняшний эксперимент является частью комплексной программы испытаний », - сказал директор РГП Олег Никоноров.
Следующие этапы исследовательской программы РГК предусматривают статические и динамические испытания водорода и его смесей с природным газом на еще четырех специально подготовленных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Для испытаний водородом газовая система полигона в Черняхове была реконструирована специалистами АО «Житомиргаз» таким образом, чтобы по составу оборудования, подборке материалов и степени их износа она стала моделью действующей газораспределительной системы. В процессе эксперимента системы полигона были прокачаны инертным газом, а затем заполнены водородом, концентрация которого была доведена до 99%.
Герметичность системы мы контролируем датчиками давления в ключевых местах по установленному графику с архивацией показателей. Высокая концентрация водорода в системе позволяет получить уникальную информацию о поведении различных материалов газопроводов и оборудования. Для анализы данных мы заручились поддержкой ведущих исследовательских центров », - отмечает технический директор« Житомиргаза »Сергей Колесник.
Следующие этапы исследовательской программы РГК предусматривают статические и динамические испытания водорода и его смесей с природным газом на еще четырех специально подготовленных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Водородная стратегия - неотъемлемая часть Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент в 2050.
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