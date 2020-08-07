07.08.2020 15:51

Региональные газовщики готовят в Харькове полигон для испытания в распределительных сетях газоводородных смесей

В рамках EU Hydrogen Strategy (Водородная стратегия Евросоюза), к которой присоединилась РГК, 6 августа состоялся первый в Украине эксперимент по использованию водорода в газораспределительной сети.



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Инновационные решения, шыроко применяемые в Европе, малыми шагами приходт и на украинский рынок. На специально подготовленном полигоне в Черняхове, Житомирская область, прошли статические испытания газовых систем, при которой была достигнута 99% концентрация водорода. Полученные в ходе эксперимента данные позволят специалистам и научному сообществу оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии.