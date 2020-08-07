07.08.2020 14:26

Харьковские теплосети с 1 сентября начнут работу по новым правилам Госэнергонадзора

6 августа состоялось совещание с руководителями территориальных управлений по решению насущных вопросов, - Госэнергонадзор



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6 августа 2020, в помещении Госэнергонадзора состоялось селекторное совещание с руководителями территориальных управлений ведомства. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции ZOOM под председательством и.о. Председателя Госэнергонадзора Романа Боднар. В совещании также приняли участие руководители самостоятельных структурных подразделений центрального аппарата ведомства.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности органа исполнительной власти, новации в законодательстве и контроль за подготовкой объектов энергетики к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

«Начиная с сентября Госэнергонадзор должен приступить к исполнению своих полномочий в соответствии с критериями, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сферах электроэнергетики и теплоснабжения», - отметил Роман Боднар в начале селекторного совещания. Глава ведомства напомнил, что указанные критерии были утверждены соответствующим решением Правительства 22 июля 2020. Также он добавил, что унифицированные формы актов проверок уже поданы в Государственной регуляторной службы Украины и проходят процедуру общественного обсуждения.

«Согласно уже сейчас необходимо активизировать контроль за подготовкой объектов энергетики к работе в предстоящий осенне-зимний период», - отметил Роман Боднар.

Кроме того, руководитель ведомства сообщил, что Держенергонаглядом разрабатываются изменения в действующее законодательство в области электроэнергетики и Закона Украины «О теплоснабжении» с целью усиления роли центрального органа исполнительной власти в обеспечении качественного, безопасного и бесперебойного электро- и теплоснабжения.

Со своей стороны, начальник Управления государственного надзора в области электроэнергетики Вячеслав Мазуренко акцентировал внимание присутствующих на мониторинге подготовки объектов электроэнергетики к работе в отопительный период 2020-2021 годов. В частности, он отметил безусловном выполнении территориальными Управлениями Госэнергонадзора п. 8 и п. 18 Плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 916.

Начальник Управления государственного надзора в области теплоснабжения Виталий Михайлович проинформировал присутствующих о наработке изменений в действующее законодательство с целью нормализации вопросы установления тарифов на электроснабжение для населения, проживающего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения.

Кроме того, он отметил, что нужно активизировать работу по оценке объектов теплоэнергетики в соответствии с критериями, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

Также во время совещания поднимались кадровые вопросы, вопросы рассмотрения обращений граждан, претензионно-правовой работы, контроля исполнительской дисциплины, документооборота и тому подобное.

В конце совещания Роман Боднар отметил, что проверка готовности к работе в ОЗП объектов электроэнергетики должна быть закончена в срок не позднее 15 ноября текущего года.

«Все субъекты отношений в сфере теплоснабжения должны обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду 2020-2021 годов. До 01 октября текущего года должны быть завершены все подготовительные мероприятия », - подчеркнул и.о. Председателя Госэнергонадзора Роман Боднар.

Напомним, что порядок организации подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, критерии оценки и порядок выдачи актов готовности к работе в ОЗП определяется Положением о порядке оценки готовности объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным приказом Минтопэнерго от 07 июля 2006 года № 231.