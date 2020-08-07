07.08.2020 13:54

Харьковщину атакуют гусеницы, тля и полосатые хлебные блошки

Госпотребслужба обновила информацию о фитосанитарном состояния посевов сельскохозяйственных культур в хозяйствах Харьковской области по состоянию на 6 августа 2020



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В течение последней недели специалистами Главного управления Госпродспоживслужбы в Харьковской области в посевах кукурузы на 19% обследованных площадей отмечено продолжение питания гусениц стеблевой кукурузного мотылька с повреждением ними 2,9-7% растений и 1,3-3% початков; гусеницами листогрызущих совок (хлопковая совка) заселены 3,2-4% растений на 8% площадей.

Злаковые цикады имели распространение на 75% обследованных площадей при численности 3,0-6 экз. на кв.м.

Также на 20% обследованных площадей посевов кукурузы отмеченные полосатые хлебные блошки по численности 2,3-5 экз. на кв.м, а злаковые тли заселяли 2,5-17% растений на 96% обследованных площадей.

На 6-7% площадей 2,7-5% растений кукурузы уражувались гельминтоспориозом и 1-2% растений - пузырчатой ​​головней.

5-9% растений сои на 24% обследованных площадей заселяли тли, а также на 24-55% площадей отмеченные гусеницы листогрызущих совок (хлопковая и совки-гаммы) по численности 0,5-2 экз. на кв.м. 2-8% растений сои на 24% площадей уражувались септориозом и аскохитозом.

В многолетних травах на 56% площадей распространены были люцерны клоп и клопы слепни по численности 1,0-2 экз. на 100 п.с.

В посевах подсолнечника продолжают развиваться тли, ими были заселены 4,5-23% растений на 62% площадей;

клопами слепнями заселены 1,7-5% растений на 60% площадей ;

; гусеницами листогрызущих совок (хлопковая совка) заселены 3,7-6% растений на 21% площадей.

Также в посевах подсолнечника очагово на 3% площадей отмечено развитие трипсов с заселением 1-2% растений.

1 - 16% растений подсолнечника поражались септориозом, ржавчиной, фомозом и другими болезнями 1-57% обследованных площадей.

На всих исследованных непахотных землях отмечено питания нестадных видов саранчовых по численности имаго 2,4 - 5 экз. на кв.м.

Землепользователям при проведении защитных обработок посевов сельскохозяйственных культур необходимо строго соблюдать «Перечень пестицидов и агрохимикатов разрешенных к использованию в Украине», а также регламентов и техники безопасности с обеспечением сохранения полезной энтомофауны и медоносных пчел.