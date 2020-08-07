Аренда квартир не подорожает - правительство не поддержало скандальный законопроект о риелторах

Профильный правительственный комитет не поддержал законопроект «О риелторской деятельности», существенно ограничивающий права харьковчан в правах распоряжаться своими квартирами.
Об этом сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграмм-канале.
«В связи с предложением авторов законопроекта риелторские услуги смогут предоставлять только профессиональные субъекты риелторской деятельности – агенты и брокеры, а обычные граждане не смогут сдавать свою недвижимость в аренду или продавать ее. Правительственный комитет не поддержал такой законопроект», – написал Немчинов.
О чем речь в законопроекте
Законопроект №3618, помимо предоставления эксклюзивного права профессиональных участников рынка, предлагает вносить информацию об операциях с недвижимостью в реестр. Без записи в реестре, владелец не сможет распоряжаться свои имуществом, а нотариусы не смогут удостоверить договор купли-продажи.
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