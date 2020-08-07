07.08.2020 12:55

Аренда квартир не подорожает - правительство не поддержало скандальный законопроект о риелторах

Профильный правительственный комитет не поддержал законопроект «О риелторской деятельности», существенно ограничивающий права харьковчан в правах распоряжаться своими квартирами.



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Об этом сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграмм-канале.

«В связи с предложением авторов законопроекта риелторские услуги смогут предоставлять только профессиональные субъекты риелторской деятельности – агенты и брокеры, а обычные граждане не смогут сдавать свою недвижимость в аренду или продавать ее. Правительственный комитет не поддержал такой законопроект», – написал Немчинов.

О чем речь в законопроекте

Законопроект №3618, помимо предоставления эксклюзивного права профессиональных участников рынка, предлагает вносить информацию об операциях с недвижимостью в реестр. Без записи в реестре, владелец не сможет распоряжаться свои имуществом, а нотариусы не смогут удостоверить договор купли-продажи.

Что думают специалисты сферы

Ассоциация специалистов по недвижимости поддерживает идею детенизации отрасли, однако охарактеризовала эту редакцию законопроекта как такую, что несет существенные риски для рынка. Также там отметили коррупциогенные риски законопроекта.

Специалисты видят в законопроекте ограничения прав граждан на право распоряжаться своей собственностью, гарантированные Конституцией.

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять законопроект за основу - 9 июня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О риелторской деятельности».