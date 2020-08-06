Центры занятости полностью восстановили свою работу

Это касается Харькова и всех регионов, подпадающих под «зеленый» режим карантина.
"Служба занятости возвращается к обычному режиму работы - центры занятости восстанавливают личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости", - говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что это касается всех центров занятости и филиалов, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности.
Напомним, с начала года наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, работники сферы торговли и услуг. В то же время, меньше спрос был на врачей, экономистов, инженеров.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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